Байден предложил Израилю помощь в борьбе с терроризмом

Президент США Джо Байден в среду провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, в ходе которого предложил помощь еврейскому государству в борьбе с терроризмом в свете недавней серии террористических атак. Как передает Арменпресс, об этом заявил Белый дом.

"Президент Байден выразил соболезнования в свете серии террористических атак, жертвами которых стали 11 человек в трёх израильских городах…Президент предложил всю необходимую помощь нашим израильским союзникам в их борьбе с угрозой против их граждан", - говорится в распространённом заявлении американской администрации.

В ходе состоявшейся дискуссии, как отмечается, Байден подтвердил Бенету "решительную и мощную поддержку США Израилю" перед лицом терроризма и других возникающих перед еврейском государством угроз.

Вооруженный ножом сторонник "Исламского государства"* в городе Беэр-Шеве 22 марта убил четверых человек, еще несколько получили ранения.

Кроме того, 27 марта в городе Хадере в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нападение взяли на себя приверженцы также ИГ*. Двадцать девятого марта в результате стрельбы в городе Бней-Браке погибли по меньшей мере 5 человек, еще несколько получили ранения.