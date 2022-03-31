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Арташес Туманян и министр энергетики Ирана обсудили организацию визита Эбрагима Раиси в Армению

Арташес Туманян и министр энергетики Ирана обсудили организацию визита Эбрагима Раиси в Армению

Советник премьер-министра Республики Армения Арташес Туманян в ходе своего рабочего визита в Исламскую Республику Иран, прошедшего с 27 по 30 мая, встретился с рядом представителей правительства Исламской Республики Иран.

Как сообщает «Арменпресс», Арташес Туманян встретился с министром энергетики Ирана и сопредседателем Межправительственной комиссии Армения-Иран Али Акбаром Меграбианом, с министром нефти Джавадом Уджи и заместителем министра иностранных дел Мехди Сафари.

В ходе встречи с министром энергетики Исламской Республики Иран были обсуждены возможности реализации совместных программ и эффективного использования инвестиционного потенциала. Собеседники обсудили и вопросы организации визит президента Ирана Эбрагима Раиси в Армению.

В ходе встречи с министром нефти Ирана были обсуждены вопросы, касающиеся долгосрочного двустороннего и регионального сотрудничества в газовой и энергетической сферах.


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