Инфляция в Италии достигла рекордных с 1991 года показателей

Инфляция в Италии продолжает расти на протяжении девяти месяцев и достигла рекордных показателей за последние 30 лет. Согласно распространенным в четверг данным Национального статистического агентства (ISTAT), инфляция возросла в марте на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,7% на основе годовых показателей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как указывает агентство, такая инфляция не регистрировалась с июля 1991 года. Как поясняется, во многом данная тенденция продиктована ростом цен на энергоносители. Стоимость потребительской корзины увеличилась на 5%.

Рост цен также регистрируется на продовольственные продукты как в связи с высокими ценами на энергоносители, так и из-за удорожания продовольственного сырья из-за ситуации на Украине.

Согласно прогнозам специалистов, инфляция в течение года достигнет 8%.