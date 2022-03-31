Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана двустороннее взаимодействие

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, урегулирование и восстановление в стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча состоялась 31 марта на полях третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы практического двустороннего взаимодействия с де-факто новыми афганскими властями, а также перспективы урегулирования ситуации в Афганистане и проблематика содействия гуманитарному и постконфликтному восстановлению этой страны", - говорится в заявлении.

В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.