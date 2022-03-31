Британский генерал заявил, что НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на Украине
Бывший командующий сухопутными силами британских ВС отставной генерал Ник Паркер считает, что НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на территории Украины, и сейчас вынуждена занимать пассивную позицию. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в четверг в интервью радиостанции Би-би-си.
"Полагаю, что выскажу несколько спорное мнение, сказав, что НАТО была побеждена, блеф НАТО оказался раскрыт. Нам не удалось помешать русским нанести мощный удар по Украине, и теперь НАТО защищает свои расширившиеся после 2004 года границы, границы стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии. Ей необходимо защищать их, у военных это называется "занять оборонительную позицию", - сказал он. - Не думаю, что у альянса есть возможность перейти в наступление, учитывая некоторые расхождения в позициях трех десятков [входящих в НАТО] стран".
По словам Паркера, существует необходимость "в коалиции меньшего масштаба, которая могла бы начать вырабатывать наступательную контрстратегию" против РФ.
В 2016 году Паркер получил должность советника Степана Полторака, занимавшего тогда должность главы Минобороны Украины. Вместе с американским отставным генералом Джоном Абизаидом он оказывал Киеву помощь в реформировании украинской армии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
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