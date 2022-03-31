Вице-премьер Армении обсудил с министром инвестиций Иордании новые возможности сотрудничества

Вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян, в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты, 30 марта встретился с министром инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства Хейри Амри.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, собеседники представили особенности инвестиционной среды Иордании и Армении, в том числе широкий круг механизмов льгот.

Министр инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства отметил, что состоявшийся в 2020 году в Ереване бизнес-форум Армения-Иордания вызвал большой интерес у иорданских инвесторов.

Министр Иордании также высоко оценил и роль армянской общины Иордании в деле развития государства.

Для обеспечения желаемого уровня динамики сотрудничества, вопреки ограничениям, возникшим вследствие пандемии, стороны договорились продолжить активное сотрудничество. Министр инвестиций сообщил о своем намерении вместе с заинтересованными представителями бизнес сообщества посетить Армению в ближайшее время.

Обоюдно была отмечена важность такого активного взаимодействия с точки зрения реализации достигнутых ранее договоренностей, а также с точки зрения рассмотрения новых возможностей сотрудничества.