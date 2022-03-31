Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сократила до двух количество вариантов коронавируса, вызывающих у нее беспокойство. Теперь к ним относят лишь штаммы COVID-19 "дельта" и "омикрон", передает Арменпресс.

"ВОЗ исключила из списка вызывающих беспокойство вариантов коронавируса три штамма - это "альфа", "бета" и "гамма". Таким образом, в этом списке осталось два варианта COVID-19 - "дельта" и "омикрон", - сообщается в четверг на сайте организации.

Также ВОЗ исключила все варианты коронавируса из перечня штаммов, вызывающих интерес. Ранее в этот список были отнесены такие штаммы коронавируса, как "эпсилон", "зета", "эта", "тета", "йота", "каппа", "лямбда" и "мю"