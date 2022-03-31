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Тигран Авинян станет кандидатом в мэры Еревана от партии «Гражданский договор»

Тигран Авинян станет кандидатом в мэры Еревана от партии «Гражданский договор»

На предстоящих в Ереване выборах в Совет старейшин  список партии «Гражданский договор» возглавит бывший вице-премьер Тигран Авинян, который также будет кандидатом на пост мэра Еревана. Об этом в беседе с Арменпресс сказал координатор партии по связям с общественностью Ваагн Алексанян.

«Да, правление партии приняло такое решение, но очень важно четко разграничивать: мэром Еревана на данный момент является Грачья Саркисян, и вся партия поддерживает его на этом посту», — сказал Алексанян.

Алексанян добавил, что в ближайшее время Тигран Авинян будет назначен заместителем мэра Еревана.


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