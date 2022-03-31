Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, пресс-служба Кремля отметила, что темой бесед стала ситуация в Нагорном Карабахе.

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что лидеры условились о дальнейших контактах.