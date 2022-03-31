Необходимо возобновить мирные переговоры в конструктивном ключе: итальянский депутат коснулся ситуации в Нагорном Караба

Член Палаты депутатов Италии Джулио Чентемеро коснулся лишение населения Нагорного Карабаха газа и нарушения Азербайджаном трехстороннего заявления, призвав к возобновлению мирных переговоров по Нагорному Карабаху. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Италии.

Чентемеро был проинформирован о нарушениях в Нагорном Карабахе режима прекращения огня, подписанного 9 ноября 2020 года, что привело к человеческим жертвам.

«В настоящее время мы сталкиваемся с очень серьезным гуманитарным кризисом, от которого серьезно страдает население Нагорного Карабаха, которое около месяца осталось без природного газа из-за повреждения единственного газопровода. Необходимо возобновить мирные переговоры в конструктивном ключе, отказаться от пути насилия», — заявил член Палаты депутатов Италии.

В сообщении на своей странице в Twitter он призвал к прекращению насилия и возобновлению мирных переговоров.