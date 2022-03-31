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Глава МЧС Армении Андраник Пилоян арестован

Глава МЧС Армении Андраник Пилоян арестован

Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство об аресте министра по чрезвычайным ситуациям Андраника Пилояна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Антикоррупционного комитета.

По данным Антикоррупционного комитета, в рамках расследуемого комиссией уголовного дела были зарегистрированы многочисленные случаи предполагаемых преступлений, в которых участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян, его советник, а также более 10 сотрудников МЧС, включая руководителей различных подразделений.

В частности, в рамках предварительного следствия было установлено, что министр по чрезвычайным ситуациям А. Пилоян с помощью своего советника  в 2022 г. получил крупную взятку.

Министр по чрезвычайным ситуациям А. Пилояну предъявлено обвинение по статье п. 3 ч. 3 ст. 311(3 эпизода) Уголовного кодекса Армении.


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