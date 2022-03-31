Министр обороны Армении и посол Румынии обсудили вопросы региональной безопасности

Министр обороны Армении Сурен Папикян 31 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии в Армении Корнела Ионеску и военного атташе при посольстве полковника Мирчу Жугурану (резиденция в Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр обороны представил ситуацию по армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, а также позицию и предложения Республики Армения по разрядке напряженности.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате. Стороны выразили готовность развивать сотрудничество в представляющих взаимный интерес сферах.