Цены на цветные металлы - 31-03-22

ЛОНДОН, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.69% и составила 3491.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.07% и составила 10375.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.06% и составила 2416.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.39% и составила 32107.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.98% и составила 42910.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.59% и составила 4173.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.05% и составила 42571.21 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.