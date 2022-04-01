На сессии Совета ООН по правам человека принята предложенная Арменией резолюция «Предотвращение геноцида»

В ходе 49-й сессии Совета ООН по правам человека 31 марта консенсусом была принята предложенная Арменией резолюция «Предотвращение геноцида». Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что традиционно представляемая Арменией резолюция, оценивая нынешние опасности и вызовы, намечает шаги, которые должны быть предприняты странами-членами ООН для предотвращения ужасов геноцида, его признания, восстановления справедливости, компенсации, наказания виновных и обеспечения ответственности.

Резолюция пользуется широкой поддержкой, о чем свидетельствует ее соавторство со странами всех пяти региональных групп.

В этом году резолюция выдвигает такие проблемы, как оценка рисков конфликта и принятие мер, направленных на их недопущение, злоупотребление новыми технологиями, в том числе угрозы распространения дезинформации посредством социальных платформ, подтверждает необходимость обеспечения всеобщей ратификации Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Резолюция предлагает организовать в рамках ООН конференцию, посвященную 75-летию Конвенции. В ходе сессии планируется также обсудить недопустимость использования социальных платформ в качестве инструмента ненависти.