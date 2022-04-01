Президент Армении поздравил ассирийскую общину Армении с Новым годом - Хаб- Ниссаном
Президент Армении Ваагн Хачатурян, по случаю ассирийского Нового года - Хаб-Ниссана, направил ассирийской общине Армении поздравительное послание.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в послании, в частности, говорится:
«Этот прекрасный праздник, олицетворяющий пробуждение природы, пусть ознаменуется для ассирийцев продолжительными достижениями и новыми успехами.
В основе дружбы армянского и ассирийского народов лежат тесные исторические и культурные связи, которые берут начало с древнейших времен.
На протяжении веков мы жили бок о бок, строили и созидали, поддерживали друг друга в судьбоносные моменты.
Ассирийская община Армении и сегодня, сохраняя свой национальный облик и традиции, максимально вовлечена во все сферы жизни Армении».
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