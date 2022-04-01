Президент Армении поздравил ассирийскую общину Армении с Новым годом - Хаб- Ниссаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян, по случаю ассирийского Нового года - Хаб-Ниссана, направил ассирийской общине Армении поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в послании, в частности, говорится:

«Этот прекрасный праздник, олицетворяющий пробуждение природы, пусть ознаменуется для ассирийцев продолжительными достижениями и новыми успехами.

В основе дружбы армянского и ассирийского народов лежат тесные исторические и культурные связи, которые берут начало с древнейших времен.

На протяжении веков мы жили бок о бок, строили и созидали, поддерживали друг друга в судьбоносные моменты.

Ассирийская община Армении и сегодня, сохраняя свой национальный облик и традиции, максимально вовлечена во все сферы жизни Армении».