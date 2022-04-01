В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе

Два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе в ходе тренировки и упали недалеко от города Сачхон, как передает Арменпресс, об этом сообщили южнокорейские военные.

Ранее сообщалось, что один самолет упал в пятницу около 13.36 (07.36 мск) на рисовое поле возле деревни Коып в районе города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо. На место происшествия вылетели два вертолета, выехали 35 пожарных.

"Первого апреля примерно в 13.35 два тренировочных самолета ВВС KT-1 с базы ВВС в Сачхоне столкнулись в ходе тренировки и разбились. Мы выясняем состояние пилотов и эвакуировались ли они", - сообщили военные в сообщении журналистам.

Как пишет агентство Рёнхап, три пилота погибли, один получил тяжелые ранения.

Учебно-тренировочный самолёт KT-1 разработан компанией KAI для ВВС Южной Кореи. Это первый самолёт для военных нужд полностью южнокорейского производства.