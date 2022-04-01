Время в Ереване: 11:07:36,   1 Апрель

В МИД заявили, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину

В МИД заявили, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину

Страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, в повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных альянса, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Дипломат указал на усиление альянсом своего восточного фланга: всего под командованием НАТО в повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных.

"Еще тревожнее – военные поставки стран НАТО на Украину. Они играют с огнем", - сказал Кобринец.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]