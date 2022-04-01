 В рейтинговой таблице ФИДЕ два армянских шахматиста

Два армянских гроссмейстера вошли в рейтинговую таблицу ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», в рейтинговой таблице ФИДЕ за апрель Габриэл Саркисян занимает 58-е место, а Грант Мелкумян - 96-е.

Среди 10 лучших шахматистов - Магнус Карлсен, Алиреза Фируджа, Дин Лижэнь, Левон Аронян (США), Фабиану Каруана, Уэсли Со, Ричард Рапорт, Аниш Гири, Ян Непомнящий и Шахрияр Мамедъяров.