В Ереван прибыл действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау

В Ереване начался визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что в министерстве его встретил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Ранее МИД Армении сообщил, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Ереван с рабочим визитом. Встреча министра иностранных дел Армении и действующего председателя ОБСЕ состоится 1 апреля в МИД РА, после чего последуют заявления для прессы. В рамках визита запланированы также встречи Збигнева Рау с президентом РА и премьер-министром РА.