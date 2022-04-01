Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни

Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, как передает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Я думаю, что в ближайшие дни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он отметил, что вакцину оценивают эксперты, ее безопасность и эффективность подтверждена. После регистрации она будет добавлена в методические рекомендации по вакцинации, уточнил министр.