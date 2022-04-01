Состоялась беседа министра ИД РА Арарата Мирзояна с действующим председателем ОБСЕ, министром ИД Польши Збигневов Рау
13:01, 1 Апрель, 2022
В Ереване состоялась приватная беседа министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау.
Как передает «Арменпресс», за приватной беседой последовала встреча в расширенном составе.
По окончании встречи Арарат Мирзоян и Збигнев Рау выступят с заявлениями. В рамках визита запланированы также встречи Збигнева Рау с президентом РА и премьер-министром РА.
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