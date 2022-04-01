СМИ: США меньше всех заинтересованы в установлении мира между Россией и Украиной

Соединенные Штаты умышленно дестабилизируют ситуацию в Европе и меньше всех заинтересованы в прекращении боевых действий между Россией и Украиной. Как передает Арменпресс, такую точку зрения выразили в пятницу авторы китайской газеты Global Times.

"США - крупнейший дестабилизирующий фактор во всей Европе. Соединенные Штаты меньше, чем кто бы то ни было, заинтересованы в прекращении огня между РФ и Украиной", - говорится в редакционном материале.

В нем уточняется, что Вашингтон не пытается содействовать продвижению российско-украинских мирных переговоров, но, напротив, старается усилить конфликт, охладить решимость Москвы и Киева, выразивших готовность достигнуть примирения. Авторы отмечают, что если опасения обеих сторон, стремящихся гарантировать собственную безопасность, будут учтены, в сложившейся ситуации автоматически ослабнет роль США, а также НАТО.

"Соединенные Штаты, несомненно, не хотят видеть [положительные] результаты", - говорится в статье. Авторы газеты отмечают, что украинский конфликт "более тесно связал воедино Украину и США", в связи с чем Киев "будет еще сильнее координировать действия с Вашингтоном".

По их словам, Белый дом "предлагает создать тупиковую ситуацию, чтобы затем помогать Украине из нее выйти". Авторы приводят мнение авторитетного китайского политолога-американиста, профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна, который считает, что украинский кризис для Соединенных Штатов - "инструмент, который требуется для нанесения России кровавых ран". "Если Киев и Москва достигнут примирения, США не смогут заставить РФ истечь кровью", - полагает эксперт.