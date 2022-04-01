Вопрос беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах - актуален: министр ИД РА

Председательство Польши в ОБСЕ совпало с серьезным кризисом безопасности в европейском регионе и с продолжающимися боевыми действиями в Украине.

Как передает «Арменпресс», к этому обратился министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в заявлении, сделанном после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, находящимся с визитом в Ереване.

«Понятно, что боевые действия на Украине привлекают наибольшее внимание ОБСЕ, но мы ожидаем, что нагорно-карабахский конфликт также останется в повестке дня ОБСЕ. Это особенно актуально в наши дни, когда Азербайджан использует геополитические события для проведения своей политики этнических чисток в Нагорном Карабахе. Ярким свидетельством этого является вторжение азербайджанских ВС 24 марта в село Парух, находящееся в зоне контроля российского миротворческого контингента. Вторжению, провокации боевых действий предшествовала непрекращающаяся стрельба по объектам гражданской инфраструктуры армянских населенных пунктов. Азербайджан в сложных погодных условиях нарушил работу единственного жизненно важного газопровода Нагорного Карабаха», - сказал Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что вторжение является заранее спланированной агрессией со стороны Азербайджана, что является явным пренебрежением обязательств, взятых в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. По его словам, в данной ситуации четкая реакция действующего председателя ОБСЕ и международного сообщества, как и беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций в НКР становятся императивом для предотвращения гуманитарного кризиса.

«Мы рады отметить, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже дали четкую оценку недавней эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что это результат передвижения азербайджанских войск», - сказал Арарат Мирзоян.