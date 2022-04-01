Армен Григорян встретился с замминистра ИД Литвы Мантасом Адоменасом

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, находящийся с рабочим визитом в Литовской Республике, встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности РА, в ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности на Южном Кавказе.

В этом контексте секретарь Совбеза представил последние региональные развития, а также подходы армянской стороны к армяно-азербайджанским отношениям, в частности, к установлению мира в регионе, процессу делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и разблокированию всех экономических коммуникаций.

Собеседники отметили значение проведения внеочередных выборов в Национальное собрание Армении в 2021 году и последующих реформ.

Стороны коснулись и вопроса двустороннего сотрудничества в рамках борьбы с фейковыми новостями. Секретарь Совбеза представил факты, опровергающие распространяемые ложные слухи об Армении.