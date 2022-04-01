Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Великобритания-Армения Парламента Англии

Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Великобритания-Армения Парламента Соединенного Королевства Тимом Лоутеном. Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении, приветствуя гостей, Ален Симонян выразил признательность за визит в Армению в эти трудные для Армении и Арцаха времена.

Участники встречи коснулись 30-летия дипломатических отношений между Арменией и Соединенным Королевством, отметив, что это были десятилетия установления прочных отношений в ряде сфер.

Председатель НС высоко оценил работу членов группы дружбы Великобритания-Армения за последние два года, также подчеркнул необходимость внимания к гуманитарным вызовам и к вызовам безопасности, стоящим перед Арменией и Арцахом, и готовность озвучивать их.

Обращаясь к гостям, Ален Симонян подчеркнул проармянскую деятельность Тима Лоутена и баронессы Керолайн Кокс в послевоенный период и постоянное внимание к вопросам Армении и Арцаха.

Стороны констатировали значительную активизацию армяно-британских политических контактов в последние годы и расширение двусторонней повестки.

Было отмечено значение программы «Современный парламент для современной Армении», направленной на развитие возможностей Национального собрания РА, осуществляемой армянским офисом Программы развития ООН (ПРООН) при финансировании Соединенного Королевства.