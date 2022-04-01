Вопрос статуса Нагорного Карабаха для Армении принципиален

Армения дополнила отправленные Азербайджаном пять предложений по урегулированию армяно-азербайджанских отношений своими предложениями, добавив, что для армянской стороны принципиален вопрос прав и статуса Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после приватной беседы с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и встречи в расширенном составе.

Министр иностранных дел Мирзоян подчеркнул, что Армения на всех этапах нагорно-карабахского конфликта, также и сегодня, выступала за исключительно мирное урегулирование. В этом контексте он напомнил, что Азербайджан передал армянской стороне определенные предложения по урегулированию отношений Армения-Азербайджан.

«Мы сочли эти предложения приемлемыми, в то же время сказали, что они не полностью освещают всю повестку проблем, и мы своими предложениями дополнили эту повестку, добавив, что для нас принципиален вопрос прав и статуса Нагорного Карабаха. Мы ожидаем, что в ближайшее время сопредседательство Минской группы ОБСЕ, тем не менее, сможет организовать мирные переговоры с этой повесткой и с целью заключения всеобъемлющего мирного договора», - заявил Арарат Мирзоян.

Министр подчеркнул, что Ереван последователен по отношению к взятым армянской стороной обязательствам в рамках трех трехсторонних заявлений, как и к указанным ориентирам принятым после 44-дневной войны.

Между тем, примерно через полтора года после окончания 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, Азербайджан, как и в 2020 году, продолжает нарушать международное гуманитарное право и обязательства, которые он возложил на себя в рамках заявления от 9 ноября 2020 года, держа в заложниках армянских военнопленных.

«Хочу подтвердить готовность армянской стороны предпринять шаги для повышения стабильности в приграничной зоне, затем начать процесс демаркации армяно-азербайджанской границы. Хотел бы также отметить, что, как вы знаете, между Арменией и Азербайджаном ведутся переговоры и консультации по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций, и здесь мы внесли свои предложения и ждем ответа Азербайджана. Мы считаем, что при соответствующей позиции наших международных партнеров по разблокированию экономических коммуникаций и установлению всеобъемлющего мира мы, вероятно, сможем добиться более ощутимых результатов, и если у Азербайджана будет конструктивная позиция», - добавил он.

Ранее Арарат Мирзоян выразил надежду, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта останется в повестке дня ОБСЕ, несмотря на растущее международное внимание к украинскому кризису.

Визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в Ереван начался 1 апреля 2022 года. В Министерстве иностранных дел РА его встретил министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Збигнев Рау и Арарат Мирзоян провели в Министерстве иностранных дел приватную беседу, после чего состоялась встреча в расширенном составе. После встречи с заявлениями выступили министр иностранных дел Армении и действующий председатель ОБСЕ.