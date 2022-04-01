В Госдуме призвали лишить Депардье российского гражданства

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что французского актера Жерара Депардье нужно лишить гражданства за заявления по Украине, а его недвижимость в РФ передать детям-сиротам, передает Арменпресс.

Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.

"Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Жерара Депардье за его чванские выпады и попытки говорить от российского народа, который его не делегировал делать эти заявления", - заявил РИА Новости депутат.

Кроме того, парламентарий предложил изъять недвижимость актера и передать нуждающимся.

"Ему подарили две квартиры - в Саранске и Грозном. Эти квартиры нужно изъять и передать в нужды детей-сирот. Это было бы самым правильным решением в данном вопросе", - считает Хамзаев.

Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня, заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выразив готовность "при необходимости все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал".