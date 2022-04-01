Южная Корея и США проведут консультации по вопросам безопасности
Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док обсудит в Вашингтоне со своим американским коллегой Сон Кимом проблемы региональной безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу южнокорейский МИД.
По его данным, официальная часть поездки Но Гю Дока в США состоится на следующей неделе на фоне обеспокоенности международного сообщества активизацией деятельности КНДР в ракетно-ядерной сфере. Южнокорейский дипломат вылетит в Вашингтон 2 апреля, отмечается в сообщении.
Согласно сообщениям СМИ КНДР, народная республика 24 марта по прямому приказу лидера страны Ким Чен Ына испытала межконтинентальну
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