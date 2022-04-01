Южная Корея и США проведут консультации по вопросам безопасности

Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док обсудит в Вашингтоне со своим американским коллегой Сон Кимом проблемы региональной безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу южнокорейский МИД.

По его данным, официальная часть поездки Но Гю Дока в США состоится на следующей неделе на фоне обеспокоенности международного сообщества активизацией деятельности КНДР в ракетно-ядерной сфере. Южнокорейский дипломат вылетит в Вашингтон 2 апреля, отмечается в сообщении.

Согласно сообщениям СМИ КНДР, народная республика 24 марта по прямому приказу лидера страны Ким Чен Ына испытала межконтинентальну ю баллистическую ракету "Хвасон-17". Ракета была запущена почти под прямым углом. По данным северокорейской стороны, она пролетела около 1 090 км, а максимальная высота полета составила 6 248 км. Межконтинентальная баллистическая ракета находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море.