Почти 40% россиян допустили восстановление отношений РФ и Запада в ближайшие 3 года

Более трети россиян (38%) уверены, что экономические, культурные и спортивные связи России и Запада восстановятся в течение ближайших трех лет. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Еще каждый третий (33%) также считает возможным восстановление связей между Россией и Западом, но при этом полагает, что такое развитие событий будет иметь место гораздо позже, отмечают социологи.

В свою очередь, 7% россиян не верят в возможность восстановления этих отношений, показывают результаты опроса.

По данным ФОМ, почти три четверти россиян (74%) хотели бы восстановления экономических, культурных и спортивных связей РФ и Запада, не хотят этого 8% сограждан и каждый десятый не знает, что сказать по этому поводу.

Всероссийский опрос был проведен 18-20 марта 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет, в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.