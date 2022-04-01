«FlyOne Armenia» запустит еженедельные полеты Ереван-Бейрут-Ереван

Министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие и чрезвычайный и полномочный посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян обсудили вопросы укрепления отношений между двумя странами в различных сферах, особенно в сфере гражданской авиации. Посол и министр подчеркнули важность увеличения прямых регулярных рейсов, связывающих столицы двух дружественных стран.

Как передает «Арменпресс», ливанское MTV сообщает, что Министерство общественных работ и транспорта Ливана зажгло зеленый свет для Управления гражданской авиации Армении. Отмечается, что «FlyOne Armenia» начнет регулярные рейсы в Ливан и в обратном направлении. Рейс Ереван-Бейрут-Ереван будет три рейса в неделю. Подчеркивается, что это укрепит отношения между двумя странами.