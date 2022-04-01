Араик Арутюнян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Нидерландов в Армении Николаса Схермерса

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Схермерса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности. В частности, нидерландской стороне была представлена позиция армянской стороны в связи с возникшими в последнее время вызовами безопасности, было затронуто заявление Совета безопасности Республики Армения от 28 марта 2022 года и посылы, обозначенные в выступлении премьер-министра Армении на заседании правительства от 31 марта 2022 года.

Стороны выразили удовлетворение эффективным армяно-нидерландским сотрудничеством, обсудили культурные, экономические и представляющие двусторонний интерес другие программы, обозначили возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.