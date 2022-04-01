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Азиатские индексы - 01-04-22

Азиатские индексы - 01-04-22

ТОКИО, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.56% и составил 27665.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.11% и составил 1944.27 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.94% и составил 3282.72 пункта, а HANG SENG вырос на 0.19% и составил 22039.55 пункта.


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