CNN: США и их союзники не смогут юридически гарантировать Украине безопасность

Соединенные Штаты и их союзники не смогут предоставить Украине юридические гарантии безопасности, которых добивается Киев. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на свои источники сообщила в пятницу телекомпания CNN.

По ее данным, США сейчас находятся на стадии поиска альтернативных гарантий безопасности для Украины, чтобы она могла отказаться от вступления в НАТО. Ранее в Стамбуле киевская делегация подтвердила необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и ее безопасности вне рамок Североатлантического альянса. Гарантии безопасности, аналогичные по содержанию и форме статье пятой Устава НАТО, по мнению Киева, могли бы дать постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.

В ответ на это в США заявили, что готовы оказывать содействие Украине в том, чтобы "поставить ее в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров", но Вашингтон пока не готов конкретно говорить о возможном предоставлении Украине гарантий безопасности. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, своей первоочередной задачей Вашингтон видит "предоставление тех вооружений, которые он предоставляет, и <...> продолжение введения санкций, создания издержек для России".