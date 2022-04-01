Подписано соглашение между Организацией ДИАЛОГ и Российским советом по международным делам

Между организацией ДИАЛОГ и Российским советом по международным делам (РСМД) 1 апреля 2022 г. было подписано соглашение о сотрудничестве. В соглашении организации договорились об обмене научными материалами, информационной поддержке и проведении мероприятий по темам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщает Арменпресс, соглашение подписали Председатель Общественной организации ДИАЛОГ Юрий Навоян и Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Ближайшее совместное мероприятие, круглый стол «Россия и Армения: 30 лет союзнического взаимодействия», посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией, состоится в апреле в Москве.

Организация ДИАЛОГ учреждена 3 апреля 2017 г. Это надпартийное объединение, куда входят преимущественно армянские политологи, юристы, журналисты и бизнесмены нового поколения, а также друзья Армении. Председатель организации - общественно-политический деятель, политолог Юрий Навоян. Сопредседатели – арменовед, государственный и общественный деятель Рафаил Зинуров, предприниматель Гор Караханян. РСМД является основанной на членстве российской некоммерческой организацией. Деятельность РСМД направлена на укрепление мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение международных конфликтов и кризисное регулирование.

Совет создан в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. Председатель Попечительского совета РСМД – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров; президент РСМД - Игорь Иванов, министр иностранных дел РФ (1998-2004 гг.), член-корреспондент РАН; генеральный директор - Андрей Кортунов.