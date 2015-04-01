Предстоящие на 2 апреля мероприятия
18:02, Апрель 01, 2022
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- 01.04-21:23 Президент Армении Ваагн Хачатурян принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ
- 01.04-21:02 Минобороны РФ не зафиксировало нарушений в зоне ответственности российского миротворческого контингента
- 01.04-20:34 Андраник Пилоян освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям
- 01.04-20:25 Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- 01.04-20:05 Руководитель группы дружбы Великобритания-Армения посетил Мемориал жертвам Геноцида армян
- 01.04-19:41 Германия поддерживает усилия по снижению напряженности и мирному урегулированию карабахского конфликта
- 01.04-19:25 Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине
- 01.04-19:05 Валери Буайе призвала Францию, ЕС и ЮНЕСКО защитить культурное наследие и население Арцаха
- 01.04-18:47 США приветствуют предстоящую встречу Пашиняна и Алиева
- 01.04-18:02 Предстоящие на 2 апреля мероприятия
- 01.04-17:54 Подписано соглашение между Организацией ДИАЛОГ и Российским советом по международным делам
- 01.04-17:43 Премьер-министр Пашинян принял действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Польши Збигнева Рау
- 01.04-17:41 Действующий председатель ОБСЕ озабочен региональной нестабильностью
- 01.04-17:24 CNN: США и их союзники не смогут юридически гарантировать Украине безопасность
- 01.04-17:19 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-04-22
- 01.04-17:18 Азиатские индексы - 01-04-22
- 01.04-17:01 Араик Арутюнян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Нидерландов в Армении Николаса Схермерса
- 01.04-16:53 «FlyOne Armenia» запустит еженедельные полеты Ереван-Бейрут-Ереван
- 01.04-16:51 Почти 40% россиян допустили восстановление отношений РФ и Запада в ближайшие 3 года
- 01.04-16:34 Южная Корея и США проведут консультации по вопросам безопасности
- 01.04-16:20 Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности в расширенном составе
- 01.04-16:10 Посол Армении в Великобритании Варужан Нерсесян и Джеймс Клеверли обсудили вопрос Нагорного Карабаха
- 01.04-15:51 Судебная система Армении признана самой независимой среди стран Восточного партнерства
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