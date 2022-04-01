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США приветствуют предстоящую встречу Пашиняна и Алиева

США приветствуют предстоящую встречу Пашиняна и Алиева

Соединенные Штаты Америки приветствуют встречу премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая состоится 6 апреля в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в записи миссии США при ОБСЕ в Twitter.

«Мы приветствуем новость о том, что между премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым в Брюсселе 6 апреля состоятся переговоры. Призываем уделять больше внимания гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и подтверждаем нашу поддержку дипломатического решения всех существующих проблем», - говорится в заявлении.


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