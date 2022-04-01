Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса представителей РФ и Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Даны также принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Турции Тайипу Эрдогану за содействие в проведении в Стамбуле раунда переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.

Также президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили гуманитарные вопросы в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении гуманитарных вопросов в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Министерства обороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, была затронута тематика развития двустороннего сотрудничества.