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Руководитель группы дружбы Великобритания-Армения посетил Мемориал жертвам Геноцида армян

Руководитель группы дружбы Великобритания-Армения посетил Мемориал жертвам Геноцида армян

Члены делегации во главе с руководителем группы дружбы Великобритания-Армения парламента Соединенного Королевства Тимом Лоутеном в сопровождении председателя Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Э.Агаджаняна посетила Мемориальный комплекс жертвам Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Музея-института Геноцида армян, в состав делегации также была друг армянского народа баронесса Кэролайн Кокс.

Гостей приветствовала заместитель директора Музея-института Геноцида армян Лусине Абрамян.

Они возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память святых мучеников Геноцида армян.

Гости также осмотрели музей Геноцида армян, ознакомились с постоянной и временной экспозициями. По окончании визита г-н Тим Лоутен сделал запись в Книге почетных гостей.

 

 


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