Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
20:25, 1 Апрель, 2022
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе разговора Путина и Пашиняна подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей по Карабаху.
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