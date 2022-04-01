Президент Армении Ваагн Хачатурян принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ

Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян подтвердил полную поддержку Республики Армения процессу мирного и окончательного урегулирования карабахского конфликта. Он подчеркнул, что Армения всегда выступала за мир в регионе. В этом контексте президент Республики отметил важность комплексного урегулирования конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув важность защиты фундаментальных прав народа Арцаха.

Действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау подчеркнул важность установления прочного мира на Южном Кавказе, отметив, что стороны конфликта должны сначала проявить большую волю и политическую готовность к окончательному урегулированию. Он отметил, что ОБСЕ и впредь будет прилагать все усилия для содействия исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и обеспечения стабильности и мира в регионе.