Секретарь СБ встретился с политическим директором Минобороны Литвы и замминистра внутренних дел

В рамках рабочего визита в Литву секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с политическим директором министерства обороны Литовской Республики Вайдотасом Урбелисом и заместителем министра внутренних дел Кестутисом Ланчинскасом

Как передает Арменпресс, в ходе встречи с политическим директором министерства обороны Урбелисом стороны обменялись мнениями о обостренной военно-политической ситуации в регионе. В этом контексте секретарь СБ представил действия Азербайджана в отношении Арцаха и вытекающие из них возможные угрозы. Секретарь также представил предложения армянской стороны по стабилизации ситуации в безопасности. А. Григорян напомнил, что Ереван пригласил находящихся в Армении иностранных военных атташе проверить факт нахождения Армении на месте военных самолетов. В свою очередь политический директор Минобороны Литвы Урбелис представил систему кибербезопасности Литвы.

На встрече с заместителем министра внутренних дел Ланчинскасом собеседники обсудили и зафиксировали наличие вызовов, вытекающих из растущей международной миграции, и необходимость обеспечения связи - с целью ее контроля.

Секретарь представил ход реформ, осуществляемых в сфере полиции Армении, и поблагодарил господина Ланчинскаса за его личный вклад в разработку этой концепции. В этом контексте стороны отметили важность развивающегося сотрудничества между полицией РА и Министерством внутренних дел ЛР. Литовская сторона также выразила готовность поделиться с армянской стороной своим богатым опытом в области управления границами.