США ввели санкции против 120 российских и белорусских структур
10:52, 2 Апрель, 2022
Соединенные Штаты объявили о применении экспортных санкций против 120 структур, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами из России и Беларуси.
Как сообщает Арменпресс, соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в Федеральном реестре.
В решении говорится, что все организации, оказавшиеся в «черном списке», "действовали против интересов национальной безопасности США или внешней политики».
Структуры, оказавшиеся под санкциями, больше не смогут приобретать высокие технологии США без лицензии, в которой часто будут отказывать.
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