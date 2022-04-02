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США ввели санкции против 120 российских и белорусских структур

США ввели санкции против 120 российских и белорусских структур

Соединенные Штаты объявили о применении экспортных санкций против 120 структур, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами из России и Беларуси.

Как сообщает Арменпресс, соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в Федеральном реестре.

В решении говорится, что все организации, оказавшиеся в «черном списке», "действовали против интересов национальной безопасности США или внешней политики».

Структуры, оказавшиеся под санкциями, больше не смогут приобретать высокие технологии США без лицензии, в которой часто будут отказывать.


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