Цены на цветные металлы - 01-04-22

ЛОНДОН, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.17% и составила 3450.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.21% и составила 10353.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.39% и составила 2449.50 долларов США, цена на никель выросла на 3.48% и составила 33223.00 долларов США, цена на олово выросла на 4.33% и составила 44767.00 долларов США, цена на цинк выросла на 3.97% и составила 4339.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42571.21 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.