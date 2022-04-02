Европейские индексы выросли - 01-04-22

МОСКВА, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.22% и составил 14446.48 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.37% и составил 6684.31 пункта, британский FTSE вырос на 0.30% и составил 7537.90 пункта, а российский RTSI вырос на 1.20% и составил 1033.58 пункта.