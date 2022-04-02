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От имени Сержа Саргсянавоздана даньпамяти героев Апрельской четырехдневной войны

От имени Сержа Саргсянавоздана даньпамяти героев Апрельской четырехдневной войны

От имени третьего президента Республики Армения, председателя Республиканской партии Армении Сержа Саргсяна 2 апреля в воинском пантеоне «Ераблур» была отдана дань памяти героев, погибших во время победоносной Апрельской войны, и всех сыновармянского народа, пожертвовавших своей жизнью в Арцахской войне

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространил офис 3-го президента.

От имени президента Саргсяна был возложен венок к мемориалу, увековечивающему память погибших воинов-освободителей.

 

 


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