Ваагн Хачатурян посетил военный пантеон Ераблур

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян сегодня посетил военный пантеон Ераблур, где воздал дань уважения памяти жертв Апрельской четырехдневной войны 2016 года, а также памяти героев, пожертвовавших своей жизнью в 44-дневной и в Арцахской освободительной войне.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Президент возложил венок к мемориалу, увековечивающему память погибших воинов-освободителей.