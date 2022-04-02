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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

МЧС РА сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, в сообщении отмечается, что закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд»в Арагацотнской области к крепости Амберд и озеру Кари.

Перевал Варденянц труднопроходим для грузовиков с прицепом.

В результате повреждения моста на участке Лусагюх-Ерасхаун Армавирской области участок дороги М-3закрыт для грузовиков: задействована альтернативная дорога Акнашен-Гай-Мецамор.

На автодорогах Арагаца Арагацотнской области местами наблюдается гололед.

О Ларсе

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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