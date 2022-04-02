Температура воздуха постепенно повысится на 8-9 градусов
14:17, 2 Апрель, 2022
В Ереване и областях 1-5 апреля ожидается погода без осадков.
Как сообщает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что 1-3 апреля температура воздуха постепенно повысится на 8-9 градусов.
2-4 апреля ожидается усиление ветра до 14-16 м/с.
Ветер: юго-западный со скоростью 2-5 м/с, 3-4 апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра силой 18-20 м/с.
В Арцахе 31 марта и 1 апреля ожидается погода без осадков.
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