В Ереване и областях 1-5 апреля ожидается погода без осадков.

Как сообщает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что 1-3 апреля температура воздуха постепенно повысится на 8-9 градусов.

2-4 апреля ожидается усиление ветра до 14-16 м/с.

Ветер: юго-западный со скоростью 2-5 м/с, 3-4 апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра силой 18-20 м/с.

В Арцахе 31 марта и 1 апреля ожидается погода без осадков.