Время в Ереване: 11:07:36,   3 Апрель

Температура воздуха постепенно повысится на 8-9 градусов

Температура воздуха постепенно повысится на 8-9 градусов

В Ереване и областях  1-5 апреля ожидается погода без осадков.

Как сообщает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что 1-3 апреля температура воздуха постепенно повысится на 8-9 градусов.

2-4 апреля ожидается усиление ветра до 14-16 м/с.

Ветер: юго-западный со скоростью 2-5 м/с, 3-4 апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра силой 18-20 м/с.

В Арцахе 31 марта и 1 апреля ожидается погода без осадков.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]