Представители исполнительной и законодательной властей Арцаха почтили память жертв Апрельской войны
14:04, 2 Апрель, 2022
2 апреля группа представителей исполнительной и законодательной власти Республики Арцах посетила Степанакертский мемориал, чтобы почтить память героев, погибших в войне, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах в апреле 2016 года.
Об этом Арменпресс сообщили в Информационном штабе Арцаха.
Официальные лица также посетили Пантеон павшихпри защите Отечества, от имени властей Арцаха возложили цветы к могилам погибших.
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