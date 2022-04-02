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Представители исполнительной и законодательной властей Арцаха почтили память жертв Апрельской войны

Представители исполнительной и законодательной властей Арцаха почтили память жертв Апрельской войны

2 апреля группа представителей исполнительной и законодательной власти Республики Арцах посетила Степанакертский мемориал, чтобы почтить память героев, погибших в войне, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах в апреле 2016 года.

Об этом Арменпресс сообщили в Информационном штабе Арцаха. 

Официальные лица также посетили Пантеон павшихпри защите Отечества, от имени властей Арцаха возложили цветы к могилам погибших.


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