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Армения впервые участвует в международной выставке хлебобулочных и кондитерских изделий Artozyma

Армения впервые участвует в международной выставке хлебобулочных и кондитерских изделий Artozyma

Армения впервые участвует в международной выставке выпечки и кондитерских изделийArtozyma.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает посольство Республики Армения в Греции.

 «Выставка пройдет в Салониках (Греция), со 2 по 4 апреля 2022 года в Международном выставочном центре Салоников.  Выставка проводится совместно с Detrop Boutique Show, в котором принимают участие крупные греческие компании, производящие продукты питания и напитки»,- говорится в сообщении .

Отмечается, что на выставке будет представлен широкий ассортимент армянской продукции, в том числе легендарный коньяк «Арарат», всемирно известный Zulal, армянские вина «Карас» и «Араме», а также знаменитое Zorah - одно из 10 лучших вин мира по версии Bloomberg. 

Будут представлены многократные победители, такие как пиво «Киликия», минеральные воды «Джермук», «Бжни», а также соки и сладости «Ноян Премиум». Греческие потребители впервые познакомятся с винами "Арамас" и "Ошин"

Участие Армении в выставке организовано Греко-армянской торгово-промышленной палатой Греции, мероприятие проводится при посольстве Республики Армения в Греческой Республике.

 


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